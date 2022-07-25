«الصحة» تعلن تسجيل 3 إصابات بجدري القردة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة في الدولة بجدري القردة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وطمأنت أفراد المجتمع إلى أن الجهات الصحية تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي للأوبئة والأمراض المعدية.

كما دعت إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

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