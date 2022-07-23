"أبوظبي للصحة العامة" يحدد شروط الحصول على شهادة انتهاء العزل المنزلي

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، أن شروط الحصول على شهادة انتهاء العزل المنزلي تتطلب الحصول على نتيجتين إيجابيتين متتاليتين بينهما 24 ساعة، وفي حال كان المصاب يبلغ من العمر 50 عاماُ أو أكثر يجب عليه التوجه إلى مراكز التقييم المعتمدة لاستكمال التقييم الطبي وإجراءات العزل المن، لافتاً إلى أن الالتزام بهذه الاجراءات يعد شرطاً لاستخراج شهادة إنهاء العزل المنزلي.

كما أصدر المركز تذكيراً بالإجراءات التي يجب اتباعها عند الحصول على نتيجة فحص إيجابية أو مخالطة حالة مصابة بكوفيد-19، مشيراً إلى ضرورة إعادة الفحص خلال 24 ساعة من النتيجة الأولى لتأكيد الإصابة، وفي حال الحصول على نتيجة ثانية إيجابية يجب عزل المريض 10 أيام، فيما يتطلب إلغاء العزل الحصول على نتيجتين سلبيتين بينهما 24 ساعة على الأقل أو استكمال فترة العزل مع الخلو من الأعراض في آخر 3 أيام، مشيرة إلى أن هذا التذكير يأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وقسم المركز الحاصلين على نتيجة فحص كوفيد- 19 إيجابية إلى فئتين، الأولى الفئة عالية الخطورة، والتي تضم الاشخاص البالغين 50 عاماً فأكثر ولديهم أعراض شديدة أو يعانون من أمراض مزمنة، والسيدات الحوامل، مشيراً إلى أن المصاب من هذه الفئة يتوجب عليه التوجه إلى أحد مراكز تقييم كوفيد- 19، المعتمدة للتقييم الطبي واستكمال إجراءات العزل وذلك فور الحصول على نتيجة واحدة إيجابية، لافتاً إلى أن مراكز التقييم المعتمدة متواجدة في قاعة الأعراس "بمنطقة المشرف في مدينة أبوظبي، ومركز مدينة زايد "فئة العمال"، وفي مدينة العين بمركز العين للمؤتمرات "بوابة 7"، ومركز مدينة زايد في الظفرة، ومراكز التقييم في مستشفيات الظفرة.

وأشار المركز إلى أن الفئة الثانية يقصد بها المصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة ولا يعانون من أمراض مزمنة، ويكون عليهم في هذه الحالة إعادة الفحص في أي منشأة صحية في الإمارة والالتزام بالعزل المنزلي حتى ظهور نتيجة الفحص الثانية، وفي حال ظهور النتيجة الثانية إيجابية يكون عليهم الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام وسيتم التواصل معهم من قبل فريق التقييم الافتراضي لاستكمال إجراءات العزل.

ولفت المركز إلى أنه في حال حصول الشخص على نتيجة فحص سلبية بعد النتيجة الإيجابية الأولى يلتزم بعمل مسحة PCR ثانية لتأكيد النتيجة عبر الحصول على نتيجة سلبية ثانية يفصلها 24 ساعة عن النتيجة الأولى.

وأوضح المركز أن المخالطين لمصاب بمرض كوفيد -19، عليهم إجراء فحص في اليوم الأول واليوم السابع أو عند ظهور الأعراض حتى لو كانت نتيجة العينة في اليوم الأول سلبية، وفي حال الحصول على عينة سلبية يكون مسموح لهم مواصلة الأنشطة الاعتيادية مع الاستمرار باتباع الإجراءات الوقائية، وفي حال كانت النتيجة إيجابية فعليهم اتباع الإجراءات الخاصة بالمصابين بـ "كورونا"

وأكد المركز أن إنهاء العزل للشخص المصاب بكوفيد- 19 يتطلب الحصول على نتيجتين سلبيتين بينهما 24 ساعة على الأقل أو استكمال فترة العزل 10 أيام مع الخلو من الأعراض في آخر 3 أيام من العزل، مشددة على أنه في حال ظهور أي أعراض شديدة مثل ضيق التنفس يمكن للمريض التوجه مباشرة إلى أقرب مركز طوارئ.

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