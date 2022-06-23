«الصحة» تدعو الحجاج إلى اتباع «الاحتياطات الصحية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحجاج وأفراد المجتمع إلى اتباع الإرشادات والاحتياطات الصحية كافة، الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر، وشددت على ضرورة تلقي التطعيمات الأساسية والاختيارية، والتأكد من أخذ الجرعات الأساسية والداعمة لتطعيم «كوفيد 19».

وأوصت الوزارة حجاج بيت الله الحرام بزيارة المركز الصحي لاستكمال الجرعات المطلوبة من تطعيم «كوفيد 19» حسب البروتكولات المعتمدة لدى الجهات الصحية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية تتمثل في مراجعة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج، ولا سيما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة.

كما دعت إلى اتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لسلامة المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل، من خلال تقديم فحوصات مجانية لهم، وإطلاق حملات التوعية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من المخاطر والأمراض السارية والسيطرة عليها.

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