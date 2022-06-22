مستشفى جامعة الشارقة يعالج حالة قلب معقدة لمسن يبلغ 88 عاماً

المصدر: مينا غالي - الشارقة

نجح مستشفى جامعة الشارقة في انقاذ حياة مواطن مُسن يبلغ من العمر 88 عاماً، حيث حضر إلى المستشفى بحالة خناق صدري شديد، الأمر الذي استلزم على إثره إجراء قسطرة قلبية معقدة.

من جانبه قال استشاري ورئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى جامعة الشارقة الدكتور أسامة مهدي، إن المستشفى استقبل حالة مريض مسن مصاب بذبحة صدرية مترافقة مع سرعة ضربات القلب، بالإضافة إلى تبدلات في تخطيط القلب تشير على نقص تروية حاد يشمل جدار القلب.

وأضاف أن المريض لديه تاريخ إصابة بتضييقات شديدة بجميع الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب، إذ تبلغ درجة الانسداد ٩٥٪؜ بجذع الشريان التاجي الأيسر و ٨٥٪؜ بالشريان الأيسر الأمامي النازل و ٩٩٪؜ بالشريان المنعكس و ٩٩٪؜ بالشريان التاجي الأيمن.

وتابع: "حاول المريض إجراء جراحة استبدال شرايين في مستشفيات أخرى بالدولة ولكن لم يستطع بسبب تقدم عمره وسوء حالته الصحية عمومًا، مما يمنع خضوعه للتخدير الكلي؛ ولذلك لم يكن هناك بد من محاولة فتح الشرايين المسدودة بواسطة القسطرة القلبية التداخلية لإنقاذ حياة المريض التي كانت مهدده بصورة خطيرة".

واستطاع الطبيب المعالج فتح ثلاثة شرايين للمريض، خاصة بالجزء الأيسر من الدورة الدموية التاجية، مما أدى إلى انتهاء الأزمة الحادة واستقرار حالة المريض؛ وقد كان إجراء القسطرة للمريض في غاية الصعوبة والتعقيد، حيث عانى المريض من تسارع بطيني بضربات القلب وانخفاض ضغط الدم بالتزامن مع بداية إجراء القسطرة، مما دفع الفريق الطبي المُعالج إلى تركيب بالون داعم للقلب في الشريان الأورطي عن طريق الشريان الفخذي الأيسر.

ومكث المريض في المستشفى لمدة أربعة أيام، وتعتبر هذه الحالة من أصعب حالات القسطرة العلاجية عالميًا، حيث تشير إلى مدى التطور الذي وصلت إليه المؤسسات الطبية في دولة الإمارات من حيث توافر الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المميز.

وفي السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مستشفى جامعة الشارقة الدكتور علي عبيد آل علي :"لقد عملت إدارة المستشفى على توفير الكوادر الطبية المتميزة في أقسام طب القسطرة والقلب التداخلي وكذلك أحدث التقنيات من الأجهزة، مما أهّلنا لاستقبال مئات الحالات من المواطنين والمقيمين والقادمين للعلاج من خارج الدولة، كما يحقق المستشفى أرقام نجاح توازي المعدلات المرتفعة للمعايير الدولية".

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