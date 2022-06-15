1356 إصابة جديدة بـ «كورونا» ولا وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 249 ألفاً و305 فحوص جديدة خلال الساعات الماضية بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 1356 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 920 ألفاً و171 حالة. ‌‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2305 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1066 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 901 ألف و424 حالة.

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