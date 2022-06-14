1319 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 180 ألفاً و75 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1319 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 918 ألفاً و815 حالة.

وأعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2305 حالات.

‏‎كما أعلنت عن شفاء 1076 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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