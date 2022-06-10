1031 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 286 ألفاً و851 فحصاً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1031 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 913 ألفاً و984 حالة.

‏‎كما أعلنت الوزارة شفاء 712 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 896 ألفاً و448 حالة.

• 712 حالة شفاء خلال 24 ساعة.

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