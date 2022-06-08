تسجيل 5 حالات بجدري القردة وحالتي شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل خمس حالات جديدة بالدولة لجدري القردة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وتوصي الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وتطمئن أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

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