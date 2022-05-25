المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة، وفق السياسة المتّبعة لدى الجهات الصحية بالدولة للرصد والتقصّي المبكر لجدري القردة.

وأوضحت، في بيان، أن الحالة تعود إلى لزائرة (29 سنة)، من غرب إفريقيا، وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة. وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية في الدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

وأكدت أنها، وبالتعاون مع الجهات الصحية، تتّبع آلية ترصّد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات، والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات، بما فيها جدري القردة.

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