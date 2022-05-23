اللجنة الدولية المشتركة تعتمد المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي في العين

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

تم اعتماد المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي في مدينة العين من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) - المنظمة الرائدة في مجال سلامة المرضى حول العالم ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية - كأول مستشفى متخصص في خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد يحصل على هذا الاعتماد في مدينة العين خلال فتره قياسية .

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال هيلث الطبية المالكة للمستشفى الدكتور محمد بدر الصيعري أن الشهادة جاءت بعد زيارة ميدانية من قبل الفريق الأمريكي لمده ٥ أيام لتقييم المستشفى من جميع النواحي الطبية.



وأضاف الصيعري: إن الاعتماد قد عزز من قدرتنا لتقديم أفضل طرق الرعاية الصحية وفقاً للمعايير العالمية، حيث تمتلك اللجنة الدولية فريقاً مدرباً ومقيّمين دوليين يعملون في خمس قارات حول العالم، من أجل عالم يتلقى فيه كل مريض الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة، إضافة إلى الاستفادة من أحدث الأفكار العالمية في مجال سلامة المرضى وتحسين الجودة.

وخضع المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي لمسح شامل ودقيق من قبل اللجنة الدولية المشتركة قبل حصوله على الاعتماد، وذلك فيما يخص جودة المستشفى وطرق الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بأسلوب ابتكاري، ويقدم المستشفى التشيكي خدمات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل المعتمدة دولياً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال استخدام أفضل الأجهزة وأكثر التقنيات تطوراً في العالم، فضلاً على استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا والكفاءات لخدمة المرضى، وتشمل إعادة التأهيل الطبي واستعادة وظائف الجسم وقدراته الطبيعية المفقودة بسبب الإصابات مثل السكتة الدماغية أو إصابات النخاع الشوكي أو فشل الجهاز التنفسي أو مضاعفات السرطان أو حالات البتر والأمراض المزمنة والعيوب الخلقية والإصابات الرياضية وأمراض النوم.

كما أن الاعتماد الدولي يأتي تتويجاً لمبادرات وتوجهات إدارة المجموعة، التي ارتأت منذ إنشاء المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي كمستشفى متكامل ومتطور يقدم أفضل الخدمات التأهيلية للمرضى في مدينة العين، مشيداً بالدعم المقدم من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، انطلاقاً من الاهتمام بالقطاع الطبي الخاص الذي يعتبر مكملاً للقطاع الطبي الحكومي وشريكاً رئيسياً في تقديم الخدمات الصحية المتطورة للمرضى .

ويعتبر اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) للمستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي في مدينة العين بمثابة اعتراف دولي بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية ورعاية في مجال إعادة التأهيل، وتقييماً موضوعياً يعترف بتحقيق المستشفى لأعلى معايير ومستويات الجودة في رعاية المرضى وسلامتهم.

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