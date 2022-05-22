"الصحة" تطالب المنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه في إصابتها بجدري القردة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كافة المنشآت الصحية العاملة بالدولة، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه أو محتملة، أو مؤكدة من مرض جدري القردة، عبر نظام التبليغ الإلكتروني الخاص بالأمراض السارية، بهدف مكافحته والحد من انتشاره.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استناداً لمتابعتها للوضع الوبائي العالمي، مؤكدة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع جدري القردة، من خلال الاستعداد الاستباقي للرصد والتقصي المبكر لحالات جدري القردة، في الدولة، وذلك بعد ظهور عدة تقارير حول ظهور المرض في عدد من دول العالم.

ولفتت الوزارة إلى أنها بادرت بدراسة وتقييم خطر الوباء محلياً وفق حجم السفر الدولي وإصدار تعميم للكوادر الطبية العاملة بالدولة للعمل على اكتشاف الحالات والإبلاغ عنها للجهات الصحية المعنية .. كما قامت الوزارة بتطوير آليات التشخيص المختبري للحالات المشتبه بها بالسرعة المطلوبة.

وأضافت: "قام الفريق التقني الاستشاري لمكافحة الجائحات بإعداد دليل الترصد والاكتشاف المبكر للمرض وإدارة الحالات المصابة إكلينيكيا والإجراءات الاحترازية".

وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية بتعزيز الترصد الوبائي لضمان سرعة اكتشاف الحالات والعمل على عدم الانتشار المحلي لهذا الفيروس حيث أنه الطريقة المثلى للوقاية من انتشار المرض.

وأهابت الوزارة بالجمهور أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة بإلاضافة إلى أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي ستصدر من الجهات الصحية.

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