نصائح طبية لمرضى الربو للوقاية من أضرار موجة الغبار

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن أكثر الفئات عرضة للتأثر بأضرار الموجات الغبارية هم مرضى الربو وكبار السن والأطفال والمصابون بالأمراض المناعية والمصابون بالأمراض التنفسية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هناك 3 خطوات يجب الحرص على القيام بها تتمثل في: الجلوس في الأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المفتوحة، واستخدام البخاخات الوقائية والموسعة للشعب الهوائية في حال كنت مريضاً بالربو حسب إرشادات الطبيب، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة أو قطعة قماش باردة.

من جانبها، وجّهت هيئة الصحة بدبي 3 نصائح لمرضى الربو للوقاية من تأثير موجة الغبار الحالية، لاسيما وأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو والمصابون بضعف في جهاز المناعة من أكثر الفئات عرضة للأضرار الصحية الناجمة عن العواصف الرملية.

ودعت الهيئة مرضى الربو لضرورة حمل "بخاخ الربو" معهم طوال الوقت، كما نصحت بالالتزام بالدواء حتى مع عدم وجود أعراض للتهيج.

كما طالبت هيئة الصحة بدبي، مرضى الربو بالتوجه إلى المركز الصحي، حال عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ.

وحدد أطباء، أبرز النصائح لمرضى الربو في حالة الهواء المحمل بالأتربة أو الغبار تمثلت في:

1- تجنب الخروج في الطقس السيئ خاصة لكبار السن من مرضى الربو.

2- التأكد من أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضى بأمراض أخرى بعيدين عن الأتربة أو الغبار.

3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.

4- تناول المشروبات والسوائل الدافئة والماء.

5- الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

6- التأكد من إغلاق النوافذ بشكل جيد.

7- يمكن رش رذاذ الماء في الهواء وعلى الأثاث حتى تستقر الأتربة على الأسطح

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