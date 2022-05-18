"صحة دبي" توظف النسخة الأخيرة للروبوت الجراحي "دافنشي XI" لخدمة المرضى

المصدر: دبي - الامارات اليوم

ضمن جهودها المستمرة لتوظيف أحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية لخدمة المرضى بمستشفياتها، بدأت هيئة الصحة بدبي باستخدام النسخة الأحدث للروبوت الجراحي المتقدم "دافنشي إكس آي" الذي يعد ثورة حقيقية في عالم الجراحة الطبية.

وأجرى فريق طبي بمستشفى دبي، اليوم، برئاسةاستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى دبي الدكتور ياسر أحمد السعيدي عملية جراحية باستخدام هذه التقنية المتطورة لمواطن في العقد الثاني من العمر كان يعاني من انسداد في الجزء العلوي من الحالب تسبب في تضخم الكلية، حيث تم عمل الإجراء الترميمي لحوض الكلية والحالب.

وقال الدكتور السعيدي إن العملية التي استغرقت ساعتين وربع الساعة تم خلالها إزالة الجزء المتفتق من الحالب وإعادة توصيل الحالب بحوض الكلية، مشيراً إلى أن العملية التي تم إجراؤها تحت التخدير العام تكللت بالنجاح التام وسيغادر المريض المستشفى خلال اليومين القادمين.

وأكد الدكتور السعيدي على أهمية استخدام هذا النوع المتقدم من الأنظمة الروبوتية التي تمكن الطبيب من القيام بجميع العمليات الجراحية الممكن القيام بها عن طريق تنظير البطن في مختلف التخصصات الجراحية، وهو مزود بأربع أذرع، واحدة للتصوير وثلاث للجراحة، وتتمتع هذه الأذرع بدرجة عالية من المرونة والحركة، حيث تم صناعتها وبرمجتها للقيام بحركات تشبه حركه اليد البشرية ولكن بدقه أعلى، مما يؤدي إلى خياطه الجروح بعد إنجاز العملية الجراحية بصورة أفضل من اليد البشرية، كما يمكن للذراع الدوران حول نفسه دورة كاملة بتحكم من الطبيب بالقوة المطلوبة، وبدون ارتجاف أو تغيير المستوى الأفقي للعمل مما يوفر مزيداً من التحكم.

مميزات الروبوت الجراحي

واستعرض الدكتور السعيدي المميزات المتعددة لهذه التقنية المتقدمة التي تتيح للأطباء إجراء العمليات الجراحية عن بُعد دون الحاجة إلى سفر الجراح أو المريض، مما يساهم في إجراء العمليات الطارئة في الوقت المناسب، تفادياً للمضاعفات السلبية، كما يساعد في تخفيف الأعباء على المرضى ويتيح لهم الوصول إلى أفضل الجراحين العالميين من ذوي التخصصات النادرة، حيث بات بالإمكان أن يقوم الجراح بالإجراء الجراحي وهو بمكان آخر بعيداً عن المريض.

كما يسمح الروبوت برؤية ثلاثية الأبعاد وتضخيم يصل إلى 10 مرات لمجال العملية، ويعمل على تجنب الرعاش الطبيعي لليد، وإمكانية الوصول إلى أماكن لا يمكن الوصول إليها في العمليات الجراحية التقليدية، إضافة إلى الدقة المتناهية في إجراء العمليات الجراحية المعقدة، وتقليل خطر الإصابة بالعدوى بعد العملية، وسرعة الشفاء والتعافي بعد العملية، وتقليل عدد أيام المكوث في المستشفى، إضافة إلى صغر حجم الجروح التي تكون "ميليمترية" والندوب تكاد تكون معدومة.

وأشار الدكتور السعيدي إلى الاستخدامات المتعددة للروبوت الجراحي في مختلف التخصصات الطبية ومنها جراحة المسالك البولية، حيث يمكن استخدامه في استئصال الكلية، واستئصال غدة البروستات، وإعادة زراعة الحالب.

ومن جانبها أكدت المدير التنفيذي لمستشفى دبي الدكتورة مريم الريسي على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتبني وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية وتسخيرها لخدمة المرضى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وبما يساهم في ترسيخ مكانة الهيئة، ودبي بشكل عام كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأشارت الدكتورة الريسي إلى توجيهات سعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي ومتابعته المستمرة لأعمال التحديث والتطوير التي تشهدها مرافق الهيئة المختلفة بما فيها مستشفى دبي، لتمكينها من تقديم خدماتها المتميزة للمرضى وفقاً لأحدث وأفضل البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية في المجال الطبي.

كفاءات طبية

ويعتبر الدكتور ياسر السعيدي أول طبيب إماراتي يتخصص في جراحة الروبوت، وهو حاصل على بكالوريوس الطب من الكلية الملكية للجراحين بدبلن، والزمالة البريطانية للجراحة من الكلية الملكية بجلاسكو، والبورد الفرنسي والأوروبي للمسالك البولية، ومتخصص في جراحة الروبوت والمنظار الجراحي بفرنسا، ولديه خبرة أكثر من 22 سنة في هذا المجال.

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