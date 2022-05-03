نصائح لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي خلال العيد

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أكدت هيئة الصحة في دبي، على ضرورة العودة الانتقال التدريجي لنظام حياة صحي بعد رمضان، لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي، خصوصاً لذوي الأمراض المزمنة، منعاً للتعرض لأي انتكاسات صحية، مشددين على ضرورة اتباع إجراءات وقائية بدء من يوم العيد.

وشددت الهيئة على ضرورة العودة إلى النظام الغذائي الذي كان عليه الشخص قبل رمضان بشكل تدريجي، مع اتباع عدة خطوات أبرزها يجعل الفارق بين الوجبات ما بين 4 إلى 5 ساعات، والحرص على مضغ الطعام جيداً لضمان الهضم، تناول الدجاج أو السمك حيث يستغرق ذلك وقتاً أقل في الهضم عن اللحوم، وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية، وتناول ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، مع الحرص على ممارسة الرياضة أو المشي لتسهيل عملية الهضم.

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