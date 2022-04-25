طالبت الأطباء باليقظة.. "صحة أبوظبي" تحذر من عدوى بكتيرية ظهرت في أوروبا

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغت دائرة الصحة أبوظبي، جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن منظمة الصحة العالمية قد أخطرت بتاريخ 24 مارس الماضي، بارتفاع غير عادي في عدد حالات بكتيريا "sonnei extensively drug-resistant (XDR) Shigella" المقاومة للأدوية على نطاق واسع والتي أبلغ عنها في المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية، وعدة بلدان أخرى في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية منذ أواخر عام 2021(النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، النرويج، إسبانيا).



ويعد "داء الشيغيلات" عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم "الشيغيلا" ، وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بها في شكل الإسهال.

وتفصيلاً، أوضحت دائرة الصحة أبوظبي، في تعميم تم إرساله إلى جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، أنه على الرغم من أن معظم الإصابات المسجلة ببكتيريا "sonnei Shigella" تسبب مدة زمنية قصيرة من المرض وحالات وفاة منخفضة، إلا أن داء الشيغيلات "shigellosis" المقاومة للأدوية المتعددة MDR)) والمقاومة للأدوية على نطاق واسع XDR)) هو مصدر قلق للصحة العامة.

وأشارت إلى أنه خلال الجهود المبذولة للتحري عن المرض، تم الإبلاغ عن عدد من حالات البكتيريا المقاومة لأنواع مختلفة من المضادات الحيوية، مما يترك خيارات علاجية محدودة للغاية للحالات المتوسطة إلى الشديدة، لافته إلى أن بكتيريا Sonnei S. يمكن أن تنتقل عن الطريق البرازي الفموي بالاتصال المباشر أو غير المباشر، واستهلاك الطعام أو الماء الملوث، والاتصال الجنسي مع الشخص المصاب. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً الإسهال المائي، أو الدموي، وآلام البطن والتشنجات، والحمى والغثيان والقيء، وفقدان الشهية والصداع والشعور بالتوعك.

وأكدت الدائرة أنه استنادا إلى المعلومات المحدودة المتاحة في هذه المرحلة، فإن احتمالية الانتشار من أوروبا إلى غيرها من البلدان عالية، لذا يجب على جميع المهنيين الصحيين أن يكونوا أكثر يقظة بالتعامل مع أي من الحالات المشتبهة أو المؤكدة للإصابة بالبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة أو المقاومة للأدوية على نطاق واسع، كما يجب الانتباه إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى والمسافرين القادمين من المناطق عالية الخطورة.

وشددت على ضرورة قيام مزودي الرعاية الصحية، بالإبلاغ الفوري عن أي من الحالات المشتبه بها أو مؤكدة الإصابة بالبكتريا MDR or XDR Shigella Sonnei" " إلى مركز أبوظبي للصحة العامة من خلال موقع التبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية - الأمراض المنقولة بالغذاء، وأخذ العينات المخبرية المطلوبة وإرسالها إلى مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات القياسية واحتياطات مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض مصاب أو مشتبه بإصابته

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news