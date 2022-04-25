كيف تقدر حاجة جسمك اليومية من المياه حسب وزنك؟

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أكدت هيئة الصحة في دبي على أهمية شرب كل إنسان القدر الكافي من المياه يومياً، لتحقيق التوازن والاستقرار الصحي، وعدم تضرر أي من أعضاء الجسم، أو التعرض لمخاطر صحية غير متوقعة.

وأوضحت الهيئة أن حاجة كل جسم من المياه يومياً تختلف من شخص لآخر، حسب الحجم، مؤكدة أنه بشكل عام لا يجب أن تقل كمية المياه التي تشرب يومياً عن 8 أكواب.

وشرحت " يمكن معرفة حاجة الجسم الفعلية للماء من خلال معادلة رياضية يتم خلالها احتساب وزن الجسم وضربه في رقم 0.033، ليكون الناتج هو الكمية المطلوبة يومياً بالليتر ".

وذكرت الهيئة أنه في فترة الصيف قد تحتاج أجسامنا إلى كميات أكبر من المياه، لذلك ينصح بالإضافة إلى شرب المياه تناول المأكولات الغنية بالماء مثل البطيخ.

ونصح الأطباء بتناول كمية أكبر من المياه في حالة زيادة المفقود عن الطبيعي، مثل التعرق أثناء ممارسة الرياضة، حيث يضاف كأس ونصف إضافية لكل 30 دقيقة من التمارين الرياضية.

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