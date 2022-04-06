244 إصابة جديدة بـ «كورونا» و441 حالة شفاء

المصدر: ‌‎ أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 192 ألفاً و574 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المسجلة 892 ألفاً و714 إصابة.

وأعلنت الوزارة شفاء 441 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيهم التام من أعراضه، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 871 ألفاً و55 حالة.

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