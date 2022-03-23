خدمات صحية مجانية عبر برنامج «العيادات المتنقلة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت وزارة تنمية المجتمع اتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لدعم برنامج العيادات المتنقلة، من خلال عيادة صحية متنقلة لتعزيز جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً، ممن لديهم إمكانات محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها.

وبموجب اتفاقية التعاون، التي شهدت توقيعها وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ستقوم الجامعة بمشاركة جدول مواعيد الحملات والعلاجات والزيارات مع الوزارة، من أجل تنظيم الزيارات لدعم المستفيدين من العيادات المتنقلة.

كما ستتولى مشاركة تقارير مع الوزارة حول نسبة المستفيدين من العلاجات المقدمة من البرنامج دورياً.

وتقدم العيادة الصحية المجتمعية المتنقلة خدمات الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات، بما في ذلك الاستشارات الطبية، وخدمات طب الأسنان، وخدمات الصحة المهنية، والفحوص الطبية، والخدمات التعليمية، والأنشطة البحثية، وصرف الأدوية، وخدمات التحويل.

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