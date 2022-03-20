"الصحة" تعلن تقديم 11,799 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـساعات الـ24 الماضية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 11,799 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,411,529 جرعة و معدل توزيع اللقاح 246.82 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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