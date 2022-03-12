9 قواعد ذهبية للمحافظة صحة الكلى

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت هيئة الصحة بدبي 9 قواعد ذهبية للحفاظ على صحة الكلى، التي تعد من أهم أعضاء جسم الإنسان التي تعمل على تصفية الجسم من السموم والمياه الزائدة، وتساعد على اتزان الجسم، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على العظام.

وأوضحت "صحة دبي" أن القواعد التسعة تتمثل في تبني نمط حياة صحي، والتحكم في مستوى السكر في الدم، والتحكم في مستوى ضغط الدم، شرب كمية كافية من المياه، الامتناع عن التدخين، وعدم تناول الأدوية بدون استشارة طبية، المحافظة على الوزن الصحي، والمحافظة على النشاط البدني، الفحص الدوري لوظائف الكلى إذا كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وأكدت أن أمراض الكلى الشائعة يمكن معالجتها إذا تم تشخيصها مبكراً، قم بفحص وظائف الكلى بشكل دوري إذا قام الإنسان يعاني من أمراض مزمنة.

ولفتت إلى أنه لا توجد أعراض لمرض الكلى المزمن المبكر، كما يمكن التحكم في المرض إذا تم اكتشافه مبكراً، ويمكن أن تتحول أمراض الكلى إلى فشل كلوي إذا لم يتم علاجها في وقت مبكر.

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