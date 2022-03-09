393 عملية زراعة كلى أجرتها "صحة" منذ إطلاقها برنامج زراعة الأعضاء

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عن زيادة أعداد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة من 3 متبرعين عام 2017 إلى 39 متبرعاً عام 2021، كما أجرى برنامج زراعة الأعضاء في "صحة" نحو 393 عملية زراعة كلى للكبار والصغار، منذ إطلاق البرنامج، وأكدت "صحة"، أهمية العناية بالكلى، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتعرف على حالة الكلى، إذ أنه يمكن إبطاء تقدم مرض الكلى المزمن في ضوء التطور الهائل والتقنيات الحديثة المتوفرة حالياً، مشيرة إلى أنه كلما تم التعرف على مشاكل الكلى مبكراً كان بالإمكان علاجها بشكل أفضل، وبالتالي منع الخسارة المبكرة لوظائف الكلى.



وقالت "صحة" إن الأشخاص الذين ينتابهم القلق حول الكلى يمكنهم الاطمئنان عليها من خلال إجراء بعض الفحوص الطبية مثل: ضغط الدم، واختبار دم بسيط للتحقق من وظائف الكلى، واختبار بول للبحث عن البروتين في البول، ويمكن إجراء الفحص في المراكز الصحية التابعة لصحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل خطر لمرض الكلى المزمن منها: وجود قريب مصاب بمرض في الكلى، أو كان يعاني من مشاكل في الكلى من قبل، الإصابة بمرض السكري، الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، زيادة الوزن.



من جانبه أكد المدير التنفيذي لـ"صحة لرعاية الكلى"، البروفيسور ستيفن هولت، ، أنه تم دمج خدمات رعاية الكلى في جميع أنحاء شركة "صحة" تحت اشراف "صحة لرعاية الكلى" لضمان تلقي المرضى نفس مستوى الرعاية بغض النظر عن المنشأة التي يذهبون إليها من منشآت "صحة" وذلك في إطار رؤية "صحة" لتقديم خدمات تكاملية بأيدي فريق عمل تناوبي للمرضى الداخليين، وبالتوازي مع خدمات رعاية المرضى الخارجيين عند الطلب.

وأشار إلى أن صحة أطلقت البرنامج الأول من نوعه لتدريب الكوادر التمريضية في شركة صحة، لرعاية الكلى، والذي يعتمد على أفضل الممارسات الدولية المُتبعة، ويتيح الفرصة للكوادر التمريضية لتطوير مهاراتها، وإثراء معرفتها وفهمها لطرق ومنهجيات رعاية مرضى الكُلى، ويهدف لبناء قوة عاملة مستدامة للتمريض الكلوي.





من جانبه أكد استشاري أمراض الكلى، الدكتور محمد يحيى الصيعري، تعاون "صحة" مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لزيادة زراعة الكلى للمرضى، والاستفادة من برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خاصة الاستفادة من برنامج التبرع التبادلي الذي حقق نتائج ايجابية منذ انطلاقته، إذ زاد عدد المتبرعين بعد الوفاة من 3 متبرعين عام 2017 إلى 39 متبرعاً عام 2021، كما أجرى برنامج زراعة الأعضاء في "صحة" نحو 52 عملية زرع كلى للأطفال ونحو 393 عملية زراعة للكبار والصغار منذ انطلاقة البرنامج، مشيراً إلى أن صحة لرعاية الكلى تستفيد من نظام تكنولوجيا المعلومات التابع لشركة "صحة" الذي يتم تسخيره لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بتكامل أجهزة غسيل الكلى ولوحات المعلومات المؤتمتة لمؤشرات الأداء الرئيسية، كما أجرت توسيعات وتحسينات مهمة من أجل تعزيز مكانتها في توفير رعاية متميزة لمرضى الكلى في أبوظبي.

جدير بالذكر أن "صحة لرعاية الكلى" توفر خدمات رعاية صحية عالية الجودة تتجاوز المعايير الدولية، لتلبية احتياجات قرابة 1300 مريض غسيل كلوي، (1200 منهم في غسيل الكلى و 100 لغسيل الكلى البريتوني) وأكملت في العام الماضي قرابة 180 ألف جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى ما توفره من أساليب التشخيص والعلاج المتقدمة للمرضى، كما تلتزم بتوفير خيارات زرع الكلى حيثما أمكن ذلك.

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