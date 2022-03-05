"الدولي لجراحة المفاصل": إنشاء مركز متخصص لعلاج الالتهابات المزمنة بدبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أعلن المؤتمر الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، عن الاتجاه لإنشاء مركز متخصص في دبي لعلاج الالتهابات المزمنة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العالمية للالتهابات الانتائية، ومعهد برفيزي الجراحي التابع لجامعة توماس جيفرسون بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكد المؤتمر، أن هذا المركز سيكون له دور كبير في جذب السياحة العلاجية إلى دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه تم اختيار الإمارات لاستضافة هذه المركز بسبب التسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، رئيس المؤتمر استشاري جراحة العظام بمستشفى برجيل للجراحة المتطورة بدبي، في تصريحات للصحافيين على هامش اليوم الثاني للمؤتمر: إن "هذا المركز سيكون أحد المراكز القليلة المتخصصة عالميا في مجال الالتهابات للحالات المعقدة والمزمنة، وسيستخدم أحدث التكنولوجيا بالعالم، مثل الأكسجين المضغوط".

وأكد أن نسبة الشفاء في حالة توفر العلاج التخصصي، تعد نسبة نسبة عالية رغم صعوبة الحالات، حيث سيتم علاجها بطريقة احترافية وتخصصية متقدمة، مشيرا إلى أن المركز سيضم كوارد طبية وفنية متخصصة في الالتهابات الانتائية، وكذلك سيقدم علاجات نفسية للمرضى إذا اقتضت الضرورة.

وأفاد بأن التقنيات المستخدمة بالمركز ستكون متقدمة جدا وبعضها مبني على أحدث الابتكارات العلمية، مؤكدا أن المركز سيقلل من حالات البتر لأعضاء من جسم المرضى، ويقلل السفر للعلاج بالخارج.

وتقام فعاليات الدورة التاسعة من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط 2022 ، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في فندق أبراج الإمارات جميرا، بحضور 1200 من أطباء جراحة العظام وتبديل المفاصل من جميع أنحاء العالم.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر اليوم السبت، حلقات نقاشية وأوراق بحثية وتقارير تتناول التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات مفاصل الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية، بالإضافة إلى توفير جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين ومختبر تشريح وبرنامج تمريضي مصاحب للمؤتمر.

ويختتم المؤتمر غداً الأحد فعالياته، ويتناول في يومه الثالث والأخير، التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي وسيتم عرض حالات صعبة لمناقشتها إضافة إلى ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل.

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