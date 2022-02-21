«دبي ديرما» يستقطب 20 ألف مشارك من 104 دول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق الأسبوع المقبل في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2022»، بأجندة غنية حافلة بالعديد من ورش العمل والمحاضرات والدورات العلمية، وبمشاركة أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ونخبة من الأطباء والجراحين وأخصائيّي التجميل والليزر والشعر والمعالجين في المنتجعات الصحية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويُعدُّ «دبي ديرما» أكبر حدث متخصص في الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية.

ومن المنتظر أن تستقطب دورته الـ21 أكثر من 20 ألف مشارك وزائر سيجتمعون في دبي على مدار ثلاثة أيام من داخل الدولة ومن شتى أنحاء العالم لبحث كل ما هو جديد في هذا المجال.

وتحت شعار «نرسم مستقبل علم الجلدية والتجميل»، سيتطرق الحدث العلمي إلى التطورات الحاصلة في قطاع طب الأمراض الجلدية والعناية بصحة الجلد، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع بما في ذلك التحديات التي يواجهها وسبل التغلب عليها.

ويأتي انعقاد مؤتمر ومعرض «دبي ديرما» في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات منتجات العناية بالجلد والبشرة ارتفاعاً كبيراً، إذ يُقدّر حجم سوقها عالمياً بمليارات الدولارات، وذلك لأسباب عدة من أهمها التطور العلمي السريع والاكتشافات الجديدة في مجال العناية بالجلد والشعر، ما أدى إلى ازدياد الطلب على تلك المنتجات سواء من النساء أو الرجال، إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق العناية بالبشرة العالمية بحلول عام 2025 نحو 189 مليار دولار.

ويضم المعرض مشاركات من 104 دول حيث ستستعرض الشركات من خلال منصة «دبي ديرما» ما يزيد على 1200 منتج عالمي للعناية بالبشرة والتجميل، إضافة إلى تقنيات الليزر.

وتشمل أجندة المؤتمر العام الجاري 326 محاضرة علمية و79 ورشة عمل وأكثر من 90 ملصقاً علمياً تتمحور حول مختلف التطورات والموضوعات المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها. ويشارك في الحدث أكثر من 349 خبيراً ومتحدثاً يستعرضون خبراتهم ومستجدات التقنيات في مختلف التخصصات ذات الصلة.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس مؤتمر «دبي ديرما» الدكتور إبراهيم كلداري، أهمية هذا التجمع العلمي «فمعرض ومؤتمر دبي ديرما يُعد مؤسسة تعليمية تجمع خبراء القطاع من أنحاء العالم لتبادل الأفكار والتجارب في المجالات الطبية والتكنولوجيا الأكثر تقدماً، إضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات في علم الأمراض الجلدية عبر المحاضرات المباشرة واستعراض التجارب الطبية التي تسهم في إثراء معرفة المشاركين».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما» ورئيس إندكس القابضة، الدكتور عبدالسلام المدني، إن «المؤتمر يقدم أحدث المعلومات العلمية والابتكارات في مجال علم الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر، كما يستعرض عروضاً علمية متخصصة تتطرق إلى الإجراءات والتشخيصات الجلدية المختلفة والتحديات التي قد نواجهها اليوم».

وتُقدّر قيمة سوق الأدوية العالمية للأمراض الجلدية بنحو 40.5 مليار دولار، فيما سجلت أجهزة ومستلزمات علم العناية الجلدية مجمل أرباح تصل إلى أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع بحلول عام 2025 أن تتخطى حاجز الـ20 مليار دولار، كما يسجل مجال الليزر الجلدي العالمي أرباحاً تتخطى ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ما يعزز من أهمية علم الجلدية والمؤتمرات مثل «دبي ديرما» والذي يعرض أحدث منتجات الأمراض الجلدية لتحسين تجارب المراجعين.

• 40.5 مليار دولار قيمة سوق الأدوية العالمية للأمراض الجلدية.

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