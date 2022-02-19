"الصحة" تقدم 21.696 جرعة من لقاح كورونا خلال 24

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 21.696 جرعة من لقاح " كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23,999.138 جرعة و معدل توزيع اللقاح 242.65 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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