«صحة دبي» تطلق مبادرة «هاكاثون مستقبل الصحة 2030»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، ضمن مشاركتها بفعاليات «شهر الإمارات للابتكار» مبادرة «هاكاثون مستقبل الصحة 2030» التي تهدف إلى فتح المجال أمام أفراد المجتمع للمشاركة في صياغة مستقبل الصحة بأفكار مبتكرة تساهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي.

وتركز المبادرة التي ستستمر حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري على ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بالصحة النفسية، والصحة الرقمية، والصحة الوقائية، حيث رصدت الهيئة مبلغ (15000) درهم للفائزين الثلاثة في المبادرة حيث سيتم اختيار فائز واحد عن كل مجال من المجالات الثلاثة، وبمعدل 5000 درهم لكل فائز، مشيرة إلى ان الإعلان عن الفائزين سيكون يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الابتكارات والحلول الذكية التي تشارك بها الهيئة خلال فعاليات «شهر الامارات للابتكار» والتي تساهم بشكل فاعل في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

وأكدت مي الدوسري مدير مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية مبادرة: هاكاثون مستقبل الصحة 2030 ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة المستقبل الصحي، والوصول إلى نماذج مبتكرة للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال انتاج الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموس يساهم في تقديم واستدامة خدمات الرعاية الصحية.

واستعرضت الدوسري معايير تقييم الأفكار المبتكرة ومنها: ريادة الفكرة على مستوى الدولة، ومستوى مساهمتها في تغيير نمط العمل، والارتباط والتكامل التام مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي، وتوجهات حكومة الإمارات، ومدى قابلية الفكرة للتنفيذ، وأثرها على الفئة المستهدفة.

وقالت: أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع للتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة ضمن ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بالصحة النفسية، والصحة الرقمية، والصحة الوقائية مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير أساليب وتقنيات خدمات الصحة النفسية والانتقال بها من الوقاية إلى التشخيص والعلاج.

كما تسعى هيئة الصحة بدبي إلى توظيف التقنيات الصحية مثل: الذكاء الاصطناعي والبرامج الرقمية ذات الأثر الإيجابي على تحسين جودة حياة الأفراد بالإضافة إلى تطوير المنظومة الصحية من خلال توفير حلول متماشية مع احتياجات المجتمع مشيرة الى أولوية الهيئة في التغلب بشكل استباقي على التحديات الصحية المستقبلية في مجال الصحة الوقائية، وذلك من خلال رصد وتحديد الأمراض السارية.

وأشارت مدير مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي إلى سهولة المشاركة في هذه المبادرة من خلال الرابط التالي:

https://dhainnovate.bnsights.com/ حيث يتم تسجيل اسم صاحب الفكرة ونبذة قصيرة عن الفكرة، وتفاصيل الاتصال، واختيار مجال الفكرة التي يمكن تقديمها باللغة العربية أو الإنجليزية، حيث يمكن تقديم أكثر من فكرة بشكل مستقل.

ودعت الدوسري أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة التي ستنعكس نتائجها الإيجابية على مستقبل الصحة وصحة الأجيال القادمة.

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