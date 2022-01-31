الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان يعقد اجتماعه السنوي بمشاركة 268 عضواً من مختلف أنحاء العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على هامش مؤتمر ومعرض إيدك دبي، الأكبر في العالم المتخصص في قطاع طب الأسنان وصحة الفم والذي تنطلق أعماله غداً، عَقَد الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ضمن دورته التاسعة عشر اجتماعه السنوي عن بُعد، بمشاركة 268 عضواً من مختلف أنحاء العالم بطب الأسنان يمثلون أكثر من 133 مؤسسة، إلى جانب ممثلين لجامعات وكليات طب الأسنان من كافة أنحاء العالم.

ويناقش أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع السنوي عدداً من المواضيع المتعلقة بطب الأسنان وصحة الفم والرعاية الصحية وبرامج التعليم المستمر وذلك لدعم الأبحاث العلمية وتطوير المستوى المهني في مجال طب الأسنان.

واستهل الاجتماع الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان وإيدك دبي الدكتور عبدالسلام المدني،بكلمة رحب فيها بالأعضاء وكافة المشاركين معبراً عن امتنانه لانعقاد الاجتماع افتراضياً ما يسهم في نمو قطاع طب الأسنان الحديث، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة حول العالم.

وقد أشاد أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع بمبادرة "ووترفولز" العالمية للتعليم الطبي المستمر، أكبر مبادرة عالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بُعْد، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، والتي يتم تنفيذها بمتابعة وبإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والرامية إلى تدريب مليون طبيب ومختص في القطاع الصحي من مختلف دول العالم.

وتأتي المبادرة ضمن مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في "وزارة اللامستحيل" بالتعاون مع اندكس القابضة، والتي اطلقت مؤخراً جائزة "ووترفولز العالمية" المخصصة لخط الدفاع الأول المواجه لجائحة كورونا من خلال تكريم 50 متخصص طبي بذلوا كافة جهودهم لمكافحة الجائحة في وقت انتشارها، حيث شجع الاجتماع المؤسسات المشاركة على الترشح للجائزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://waterfalls.ae

وترأس الاجتماع السنوي للاتحاد، الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس مجلس الأمناء في جامعة رياض العلم البروفسور عبدالله الشمري، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي، والرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي الدكتور طارق خوري، ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إيدك دبي الدكتور ناصر المالك، والمدير التنفيذي لملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان الدكتور روبرت ادواب، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض إيدك دبي الدكتور محمد جعفر عابدين، ورئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان الدكتور مشاري العتيبي، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة المهندس أنس المدني، كما حضر الاجتماع الافتراضي الذي نظمته مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض -عضو في اندكس القابضة عدد من الشخصيات البارزة ورؤساء الجمعيات وعمداء الكليات وخبراء وأطباء في مجال طب الأسنان.

وناقش الاجتماع أفكار شاملة متعلقة بطب الأسنان وصحة الفم وبرامج التعليم المستمر لرسم خطة لدعم الأبحاث العلمية وتطوير المستوى المهني في مجال طب الأسنان، إضافة إلى دراسة سبل تعزيز التعاون ما بين مؤسسات طب الأسنان العلمية حول العالم، إضافة إلى المستجدات في مجال طب الأسنان بالتركيز على الهدف المشترك المتمثل في زيادة الوعي والمساهمة في إحراز تقدم أفضل ومستقبل أرقى لأطباء الأسنان.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني: "لقاؤنا بحضور أبرز الأسماء العالمية المختصة في صحة الفم والأسنان يؤكد أهمية هذا المنبر العلمي والتخصصي ويثري أجندة إيدك دبي بالمزيد من الخبرات حيث يعتبر هذا الاجتماع مناسبة بارزة للتعليم الطبي المستمر ومصدراً للأبحاث المتعلقة بطب الأسنان. هدفنا الخروج بتوصيات وقرارات تسهم في رفع مستوى التعليم عبر الدورات والبحوث العلمية بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير المستوى المهني في هذا المجال".

ومن جانبه، قال الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان البروفسور عبدالله الشمري: "نهدف من خلال الاجتماع إلى إدخال تقنيات وخبرات جديدة للقطاع، حيث تغطي النقاشات البرامج العلمية ووسائل الوقاية والحماية من خلال التطورات الحديثة التي تساعد على فهم وتحسين تقنيات ممارسة المهنة إذ أصبح الاجتماع السنوي من أهم الملتقيات المتخصصة التي تقدم برنامجاً علمياً غنياً بالموضوعات التي تثري معارف وخبرات المشاركين حول آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا القطاع".

منصة عالمية

من جانبه، أعلن الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي الدكتورر طارق خوري، عن إنشاء منصة علمية عالمية تقوم بتقييم منتجات طب الأسنان وتمنحها علامة الجودة العالمية الخاصة بالاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان GSDA ، وستقوم لجان علميه في مختلف قارات العالم بدراسة ما نُشر عن المنتج الجديد، وأيضاً عمل أبحاث إذا لزم الأمر، قبل الموافقة على وضع علامه الجودة العالمية على هذا المنتج، وتشمل قائمة منتجات طب الأسنان كلاً من المواد المستخدمة من قبل أطباء الأسنان وأيضا المواد الاستهلاكية الخاصة بصحة الفم.

وقال الدكتور خوري: "سيتم اختيار اللجان العلمية الخاصة بالاعتماد من مختلف دول العالم من اساتذة جامعات وخبراء في مجال طب الأسنان والذين يعملون على تقييم المنتج علمياً واكلينيكياً وأيضاً دراسة كل ما نشر عن ما تم عرضه. يعمل برنامج الاعتماد بعلامه الجودة العالمية على منح الثقة للأطباء وفنيّ الأسنان في استخدام هذه المواد في علمهم وانها تمت دراستها بعناية كما تعطي الجمهور الثقة في استعمال المنتجات الخاصة بصحة الفم والأسنان".

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" ستنطلق غداً (الثلاثاء) في مركز دبي التجاري العالمين، حيث من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي نحو 66 ألف مشارك من 155 دولة على مدار ثلاثة أيام، فيما يمثل الحدث المنصة النموذجية للأطباء والعاملين والخبراء ومتخصصي طب الأسنان للاطلاع على آخر المستجدات والابتكارات في مجال طب الفم والأسنان.

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