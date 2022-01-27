محمد بن راشد: الإمارات ستظل داعمة لكل فكر وجهد يمنح الإنسان حياة أفضل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ستظل دائماً داعمة لكل فكر وجهد من شأنه منح الإنسان الفرصة لحياة أفضل، لافتاً إلى أن نجاح الدولة في التصدي لأحد أصعب التحديات الصحية التي واجهها العالم في تاريخه المعاصر، وتمكنها من تجاوز تبعاته، وعودة قطاعاتها كافة لمواصلة أهدافها التنموية الطموحة بكامل طاقتها، ومع تنامي ثقة المجتمع الدولي بأجوائها الآمنة.. كلها أمور أهلتها لاستضافة العالم في أكثر من مناسبة، للتباحث في السبل التي يمكن من خلالها رسم خريطة الوصول إلى المستقبل الحافل بفرص النمو والازدهار.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى معرضي الصحة العربي «آراب هيلث»، وميدلاب الشرق الأوسط 2022، أكبر معارض الرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقره في مركز دبي التجاري العالمي، اللذين انطلقت أعمالهما في دبي الاثنين الماضي، واختتمت فعالياتهما أمس، بمشاركة عالمية ضخمة تناهز 3500 شركة من 60 دولة.

ورحب بالمشاركين في المعرض من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقال سموه: «نوفر للعالم في الإمارات أفضل الظروف لتحفيز الأفكار نحو غد أفضل للبشرية تتوازن فيه فرص الحصول على الحياة المثالية.. صحة الأمم والشعوب هي أساس قدرتها على العطاء والتقدم والرقي.. والإمارات تضع تعزيز قطاعها الصحي في مقدمة أولوياتها.. وحريصون على أن يكون إسهامنا مؤثراً في دفع جهود الارتقاء بصحة الإنسان أينما كان».

ووجه سموه تحية تقدير للقائمين على قطاع الصحة في دولة الإمارات، من كوادر طبية وأطقم تمريض وخبراء وأكاديميين في مختلف التخصصات ذات الصلة، وقال سموه: «قطاعنا الصحي أثبت جدارة وتفوقاً نوعياً بشراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص. الدولة استثمرت في تأسيس بنية تحتية قوية، لتوفير أفضل أشكال الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير العالمية.. ومستمرون في النهوض بالإمكانات والطاقات، واستقطاب أفضل الكفاءات، لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، وترسيخ موقعنا كمركز عالمي متطور للاستشفاء».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على «تويتر»، استعداد الإمارات للعمل مع الراغبين في مشاركتها.

وقال: «نرحب بالمتخصصين كافة.. نرحب بالشركات كافة.. نرحب بمن يريد مشاركتنا في بناء أفضل بيئة للتجارة والأعمال في العالم».

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على تخصصات الشركات العالمية المشاركة في المعرض، وما تقدمه من ابتكارات وحلول تقنية حديثة، سواء المستخدمة في مجال التشخيص أو العلاج، وكذلك التجهيزات المهنية التي تشمل مختلف التخصصات الطبية، والتي تمثل أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، إذ يشكل معرض الصحة العربي أكبر تجمع للمتخصصين في مجال الرعاية والصناعة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستمع سموه لشرح حول القطاعات والتخصصات الطبية المختلفة التي يشملها معرض «آراب هيلث 2022»، وتتضمن التجهيزات والأدوات الطبية، وأجهزة الفحص والتشخيص والتصوير بالأشعة، والصحة العامة والطب الوقائي، والبنية التحتية، والأنظمة الرقمية والمعلوماتية، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الطبي، وهي القطاعات التي تغطيها الشركات العالمية ونظيرتها الوطنية التي تحرص على الحضور في هذا التجمع الكبير، للاستفادة من فرصة اللقاء المباشر، لعقد الصفقات وإبرام التعاقدات التي تخدم في النهوض بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم.

رافق سموه خلال الزيارة وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس دائرة الصحة في أبوظبي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، خليفة سعيد سليمان، والمدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والمدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي.

واستقطب كل من «آراب هيلث» و«ميدلاب 2022» مشاركة عالمية نوعية بحضور أكبر الشركات المتخصصة في التجهيزات الطبية والتقنيات التشخيصية المتطورة والحلول العلاجية، وفي مقدمتها شركات سيمنس وفيليبس وإلكترا، وجنرال إلكتريك، وإل جي، ودريجر، وأولمبس، وكانون، وغيرها، فيما شهد الحدث حضوراً دولياً مميزاً، ضم أكبر الدول المعروفة بتقدمها الكبير في المجال الطبي، ومنها الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا والهند وروسيا، وغيرها من الدول التي حرصت على أن يكون لها حضورها الملموس في الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه أقيم على هامش المعرض 21 مؤتمر للتعليم الطبي، بمشاركة نحو 550 متحدثاً من الأطباء والخبراء، وما يزيد على 1500 من ممثلي الشركات العاملة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن استضافة «آراب هيلث 2022» نسخة افتراضية تستمر حتى تاريخ 28 فبراير المقبل، متضمنة أكثر من 200 جلسة تعليمية، يتحدث فيها نحو 250 خبيراً دولياً.

نائب رئيس الدولة:

• «نوفر للعالم في الإمارات أفضل الظروف لتحفيز الأفكار نحو غد ينعم فيه الجميع بمقومات الحياة الكريمة».

• «مستمرون في النهوض بالإمكانات والطاقات، واستقطاب أفضل الكفاءات، لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطن والمقيم».

• «صحة الأمم والشعوب أساس قدرتها على العطاء والتقدم والرقي.. والإمارات تضع تعزيز قطاعها الصحي في مقدمة أولوياتها».

• «الدولة استثمرت في تأسيس بنية تحتية قوية، لتوفير أفضل أشكال الرعاية الصحية، وفق أرقى المعايير العالمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news