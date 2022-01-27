منصور بن محمد يشيد بجهود دبي في تطوير الرعاية الصحية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات، خلال زيارته معرضي الصحة العربي «آراب هيلث» و«ميدلاب» الشرق الأوسط 2022.

وأشاد سموه بثقة العالم في الجهود التي تبذلها دبي في مجال تطوير الرعاية الصحية من خلال تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى التي تجمع أفضل العقول والشركات العاملة في القطاع الطبي، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل التقنيات التي وصل إليها العالم في مجال الرعاية والوقاية الصحية.

كما أشاد سموه بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات، وحرص القيادة على إبقاء هذا القطاع الحيوي على أعلى درجات الجاهزية من خلال تزويده بأحدث التقنيات والمختبرات على مستوى العالم، مؤكداً سموه أن معرض الصحة العربي يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي لتبادل التجارب الناجحة والأفكار والرؤى التي يمكن من خلالها الارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم.

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في المعرض، منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث استمع إلى شرح حول ما تقدمه الوزارة من خدمات رقمية مبتكرة، تحت شعار «مستقبل الريادة الصحية»، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل، لتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي.

كما زار سموه منصة دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تعرف إلى أحدث مشروعاتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، والتي تتضمن مبادرات مبتكرة عدة في مجال الصحة الرقمية، تم تطويرها من خلال تعاون مثمر بين الدائرة وشركائها، بما في ذلك هيئة أبوظبي الرقمية، وشركة «سال» المختصة بالذكاء الاصطناعي، وشركة اتصالات، ومنصة «استجابة» التي استخدمت خلال جائحة «كوفيد-19» لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات الإيجابية.

وتفقد سموه خلال الزيارة بعض المنصات الخاصة بالشركات والمستشفيات العالمية، منها منصة المستشفى الأميركي، حيث اطلع على أحدث حلول التصوير والتشخيص المتطورة في مجالي طب القلب وطب الأورام، كما زار سموه منصة شركة «نافكو» التي أطلقت خلال المعرض أكبر حافلة في العالم للإسعاف البري والجبلي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ضمن خطة المؤسسة لتطوير منظومة العمل الإسعافي بالشكل الأمثل، وصولاً لتقديم خدمات مميزة تليق بالسمعة العالمية لمدينة دبي.

ويقام معرض «الصحة العربي»، أكبر معارض الرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «بالأعمال نتحد، وندفع الصناعة نحو الأمام»، بينما يقام معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2022 تحت شعار «تبنّي الابتكار لتغيير وجه التشخيص»، حيث يوفر الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة الرعاية الصحية العالمية ومناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات الطبية.

وتخلل الحدث انعقاد 21 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر، وحضور أكثر من 550 متحدثاً إقليمياً ودولياً تولوا إدارة جلسات النقاش الرئيسة والمحاضرات العلمية والإحاطات حول الموضوعات المتعلقة بالقطاع عالمياً.

• معرض الصحة العربي يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي لتبادل التجارب الناجحة والأفكار والرؤى.



• شركة «نافكو» أطلقت خلال معرض الصحة العربي أكبر حافلة في العالم للإسعاف البري والجبلي.

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