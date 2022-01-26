3600 شركة عالمية تشارك في «إيدك دبي 2022» فبراير المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات الدورة 26 لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2022)، المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم في مختلف تخصصات وتجهيزات طب الأسنان، في الأول من فبراير المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 3600 شركة عالمية تقدم نحو 4800 مُنتَج مُبتكَر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، وتم اختيار إيطاليا ضيف شرف هذه الدورة.

ويعتبر «إيدك دبي» المنصة المثالية للأطباء والخبراء والمتخصصين في مجال طب الأسنان من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما يمنحه الحدث من فرصة واسعة للاطلاع على آخر المستجدات والابتكارات في هذا المجال، بينما من المتوقع أن يستقطب الحدث الأهم من نوعه في العالم أكثر من 66 ألف مشارك من 155 دولة.

ويشمل المعرض 22 جناحاً دولياً، تضم أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طب الأسنان، ومنها إيطاليا التي تم اختيارها لتكون ضيف الشرف في «إيدك دبي» لهذا العام، إضافة إلى مشاركة دول لها مكانتها في مجال طب الأسنان، مثل: الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، وكوريا، التي تشارك في معرض «إيدك دبي» ممثلة بوفود دولية منذ سنوات عدة.

وتتضمن أجندة الدورة 26 من «إيدك دبي» 208 جلسات علمية، و14 ورشة عمل تدريبية، ستساعد أطباء الأسنان على التعرف إلى التقنيات المبتكرة التي أدخلت حديثاً في هذا المجال، وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، إضافة إلى مسابقة للطلبة لعرض الملصقات الطبية.

ويأتي «إيدك دبي 2022» كأحد أهم الفعاليات المتخصصة على أجندة الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها إمارة دبي على مدار العام، والتي تحظى بمشاركة الآلاف من العارضين والمشاركين من القطاعات المعنية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، في ضوء الإرث الطويل والحافل للإمارة في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، وأهمها على الإطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وما كونته من خبرة متميزة في هذا المجال على مدار سنوات طويلة، وما أثبتته من قدرة كبيرة على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة للمشاركين والعارضين، في مواجهة الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة «كوفيد-19»، لتصبح دبي في صدارة الجهات القليلة في العالم التي تتيح فرصة اللقاء المباشر للمعنيين بالتخصصات التي تشملها تلك المعارض والمؤتمرات.

وقال سفير إيطاليا لدى الدولة، نيكولا لينر: «يسعدنا أن نكون ضيف الشرف لهذه الدورة من (إيدك دبي)، وبمشاركة أكثر من 45 شركة متخصصة. لطالما كان هذا الصرح الطبي نقطة مرجعية لأسس طب الأسنان على المستوى العالمي».

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