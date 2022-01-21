"صحة دبي" تلزم المستشفيات بإرسال نتيجة فحص كورونا خلال 24 ساعة كحد أقصى

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ألزمت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية العاملة في دبي، التي تقدم خدمة فحص كورونا " PCR" بإرسال نتيجة الفحص خلال 24 ساعة كحد أقصى، من أخذ العينة، عبر وسائل التواصل المعتمدة، من قبل المنشأة الصحية، مع وجوب التأكد من صحة بيانات المريض المتاحة عبر تلك الوسيلة، سواء كانت الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

وأكدت الهيئة في تعميم وجهته إلى كافة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، على ضرورة التزام كل منشأة عند استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان أو اللوحات الإرشادية داخل المنشأة الصحية أو خارجها، للإعلان عن خدمات فحص كوفيد-19، للجمهور بضرورة التوضيح بأن مدة حصول الشخص على النتيجة لن تتجاوز 24 ساعة من وقت أخذ العينة.

وطالبت الهيئة المنشآت الصحية بالتقيد التام بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة، بنتيجة فحص كورونا سواء الإيجابية أو السلبية، في نظام حصانة بشكل فوري، والتحديث بشكل مستمر على مدار اليوم وفق أحكام التعاميم الصادرة سابقاً في هذا الشأن عن الهيئة، والتقيد التام بمعايير فحص كورونا المحدثة، التي تشمل كافة التوجيهات المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص .

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بضوابط أسعار تقديم خدمة فحص المسحة الانفية PCR، والتقيد التام بشأن توحيد تسعيرة الخدمة.

ولفتت " صحة دبي" إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أية مخالفات أو تجاوزات لأسعار تقديم الخدمة، وفقاً للأحكام والتشريعات السارية في هذا الشأن .

وحسب الهيئة يأتي هذا الإجراء لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.

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