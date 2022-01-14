"صحة" تغلق مركز خدمات كوفيد-19 من المركبة بميناء راشد بدبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إغلاق مركز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في ميناء راشد بدبي اعتباراً من يوم غد السبت الخامس عشر من يناير الجاري

و قالت " صحة " إنه بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد في دبي التوجه إلى مركزيها في سيتي ووك والخوانيج إذ يعمل المركزان يومياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثامنة مساءً.

وتوفر شركة " صحة " عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في جميع إمارات الدولة حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات كوفيد ـ 19 من المركبة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:. https://www.seha.ae/screening-locations/، ويمكن كذلك حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة "صحة".

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