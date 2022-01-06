اللقاح والجرعة الداعمة شرط لدخول مقار العمل في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة، للفئات المعنية وفق ما تُقرّره الجهات الصحية المختصة، لدخول مقار العمل لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

يسري القرار على جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ويُستثنى من الإجراء من لديه عذر طبي معتمد. ويهدف التحديث إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في الجهات والشركات الحكومية، والحفاظ على الصحة العامة.

كما يستمر العمل بالإجراءات المعتمدة سابقاً، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) كلّ 7 أيام لجميع الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news