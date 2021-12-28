"صحة دبي" توضح الجرعات الداعمة لكل لقاح

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

طالبت هيئة الصحة في دبي إلى ضرورة الحصول على اللقاحات بأنواعها، وجرعاتها الداعمة في موعدها المحدد، في مراكزها الصحية، وفقاً للمعلومات التالية.

يحصل المطعمون بجرعتين من لقاحات " فايزر-بيونتيك، أكسفورد- استرازينكا، موديرنا، سبوتنيك، جرعة من لقاح أكسفورد استرازينكا مع جرعة من فايزر- بيونتيك، جميعهم عليهم الحصول على جرعة واحدة داعمة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، لمن هم في الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق.

وفيما يخص المطعمين بجرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون عليهم الحصول على جرعة داعمة بعد مرور شهرين .

وذكرت الهيئة أن الحاصلون على جرعتان من لقاحات سينوفارم، وسينوفاك عليهم الحصول على جرعتان داعمتان بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، لمن هم في الفئة العمرية 16 سنة فما فوق.

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