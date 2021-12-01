65 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 77 وحالة وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفاة حالة بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 77 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وأفادت الوزارة بأنها أجرت 323 ألفاً و406 فحوص جديدة، أسهمت في الكشف عن 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

‌‎ ‌‎وأعلنت وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

‌‎وكشفت عن شفاء 77 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736 ألفاً و939 حالة.

إلى ذلك أعلنت الوزارة تقديم 26 ألفاً و580 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و871 و201 جرعة.

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