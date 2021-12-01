65 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 77 وحالة وفاة
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفاة حالة بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 77 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».
وأفادت الوزارة بأنها أجرت 323 ألفاً و406 فحوص جديدة، أسهمت في الكشف عن 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأعلنت وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.
وكشفت عن شفاء 77 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736 ألفاً و939 حالة.
إلى ذلك أعلنت الوزارة تقديم 26 ألفاً و580 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و871 و201 جرعة.
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