58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و84 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 213,168 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع ما ساعد في الكشف عن 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,976 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,146 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 84 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736,862 حالة.

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