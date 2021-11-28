68 إصابة جديدة بـ «كورونا» و98 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 294 ألفاً و480 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وكشفت الوزارة عن 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741 ألفاً و858 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الماضية بسبب الفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2145 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736 ألفاً و699 حالة.

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