«أبوظبي للصحة العامة»: التدخين يزيد خطورة الإصابة بـ «كوفيد-19»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

حذر مركز أبوظبي للصحة العامة من احتواء التدخين السلبي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، 70 منها تعرف بأنها مسرطنة، محذراً في الوقت ذاته من أن التدخين الإلكتروني يعد خطراً يقود للإدمان ويسبب الأمراض.

وأكد المركز أن التدخين بكل أنواعه يزيد في الوقت الحالي من خطورة أعراض الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، بحيث يحد من القدرة على استنشاق الهواء ويعيق الجهاز المناعي عن مكافحة الفيروس، بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة لانتشاره في أماكن استهلاك الشيشة ومشاركة أجزاء التدخين بين المدخنين، مشيراً إلى ارتباط التدخين بأمراض خطيرة تؤدي للوفاة، منها سرطان الرئة والحنجرة والانسداد الرئوي.

وأشار المركز إلى وجود ارتباط بين التدخين والإصابة بسرطان الرئة الذي يُعد السبب الرئيس للوفاة بين المواطنين من بين أنواع السرطان الأخرى، حيث يعتبر التدخين هو السبب الرئيس لسرطان الرئة، مشيراً إلى أن التدخين يتسبب في ما يقرب من 9 من كل 10 حالات سرطان في الرئة.

من جانبها أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرصها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، وإيلاء اهتمام خاص للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر ستة مراكز صحية مختصة في مختلف مناطق أبوظبي.

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