«الصحة»: 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 حالة شفاء

المصدر: ‌‎أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 264,815 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع وساهم في الكشف عن 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,801 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,142 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,362 حالة.

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