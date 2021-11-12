82 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 97 حالة.. ولا وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌‎سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وشفاء 97 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا»، وعدم تسجيل أي حالة وفاة بتداعيات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزراة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 246 ألفاً و170 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740 ألفاً و729 حالة.

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة بتداعيات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة 2142 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة شفاء 97 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735 ألفاً و270 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 30 ألفاً و287 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 21 مليوناً و459 ألفاً و764 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 216.98 جرعة لكل 100 شخص.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19»، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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