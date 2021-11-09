68 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و96 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 223 ألفاً و257 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ ‌‎كشفت عن 68 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة حالتين. ‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 96 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734 ألفاً و984 حالة. كما أعلنت عن تقديم 21 ألفاً و711 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 21 مليوناً و373 ألفاً و477 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 216.10 جرعة لكل 100 شخص.

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