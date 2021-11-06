القنصل السعودي بدبي يشيد بالمستوى المتميز للخدمات الصحية في الإمارات

المصدر: دبي - وام

أشاد سعادة عبد الله المطوع القنصل العام للملكة العربية السعودية في دبي بمستوى الخدمات الصحية المتقدم في الإمارات والذي يطبق أعلى المعايير الطبية العالمية وباستخدام أحدث التقنيات وبأفضل الخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة عبد الله المطوع المستشفى السعودي الألماني في دبي واطلع على التوسعة الجديدة للمستشفى وهي ثلاثة مستشفيات تخصصية وكلية طب.

وناقش سعادته مع الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي الاقليمي لمستشفيات السعودي الألماني - الامارات ما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين السعوديين بالإمارات وأثنى على مستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات للمراجعين والمرضى.

وتعتبر مستشفيات السعودي الألماني - الامارات أحد أكبر الاستثمارات السعودية بالقطاع الخاص في الامارات.

وقالت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي الاقليمي لمستشفيات السعودي الألماني - الامارات إن دولة الإمارات استطاعت أن تتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمارات بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار شامل على المستويات كافة من ناحية وبفضل نجاحها في إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ضامنة للاستثمارات الأجنبية من ناحية ثانية.. مشيرة إلى أن الإمارات توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

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