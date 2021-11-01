4 خيارات للحصول على لقاح «إنفلونزا».. واستثناء 6 فئات من رسوم التطعيم

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

حددت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أربعة خيارات لحجز موعد للحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أبوظبي، شملت حجز موعد عبر مركز اتصال شركة صحة 80050، أو عبر «واتس أب 4102200 2- 971+»، أو من خلال تطبيق «صحة»، إضافة إلى خيار حجز موعد منزلي، مشددة على أهمية الحصول على تطعيم الإنفلونزا هذا العام، للحماية من جميع أنواع الإنفلونزا الأشد خطورة، وحماية الأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع من الإصابة بمرض يهدد حياتهم، خصوصاً مع إمكانية الإصابة بالإنفلونزا و«كوفيد- 19» في الوقت نفسه، ما يترتب عليه مشكلات صحية خطرة.

وحددت ست فئات يمكنها الحصول على التطعيم مجاناً، تشمل الكبار من سن 50 سنة فما فوق، والصغار دون سن 18، وأصحاب الهمم، والحوامل، وحاملي بطاقات ثقة، وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما سيتاح اللقاح لبقية الفئات الأخرى مقابل 50 درهماً.

وأكدت «صحة» أنها بدأت تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية لأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، تماشياً مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، تحت شعار «حصّن نفسك.. احم مجتمعك»، بهدف رفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

ودعت المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، الدكتورة نورة الغيثي، جميع أفراد المجتمع، خصوصاً الأشخاص المصنفين ضمن الفئات المعرضة للخطر، لتلقي تطعيم الإنفلونزا، للتقليل من خطر الإصابة بأعراض الإنفلونزا الحادة، وتجنب حدوث مضاعفات خطرة، وعدم الاضطرار لدخول المستشفى.

وتوفر شركة «صحة» التطعيم لجميع أفراد المجتمع في جميع المراكز الصحية التابعة لها في أبوظبي، والعين، والظفرة، إذ بإمكان الراغبين في الحصول على التطعيم الاتصال بمركز اتصال شركة صحة 80050، أو من خلال تطبيق «صحة»، لحجز موعد في أحد المراكز الصحية، ومن خلال مراكز المسح من المركبة، التابعة لشركة «صحة».

من جانبها، أشارت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا»، إلى تزامن موسم الإنفلونزا الموسمية هذه الأيام مع جائحة «كوفيد- 19»، وتشابه أعراض كلا المرضين بشكل كبير، لافتة إلى أهمية توجه أفراد المجتمع إلى المراكز الصحية، والمبادرة بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي، لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض، لاسيما للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومنهم كبار السن، والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، والأطفال، خصوصاً الأقل من خمس سنوات.

وأكدت الحوسني، أن التطعيم يُعد أفضل طريقة فعالة وآمنة للوقاية من العدوى، وأنجح التدخلات الطبية، لذا نوصي أفراد المجتمع بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمي، ونذكّرهم أيضاً بأهمية المبادرة بتطعيم «كوفيد ـ 19»، وأن الفاصل الزمني الموصي به بين تطعيم الإنفلونزا وتطعيم «كوفيدـ 19» هو أسبوعان.

من جانبها، حددت دائرة الصحة في أبوظبي 11 فئة تعد الأكثر أهمية لأخذ التطعيم، منها: مقدمو الرعاية الصحية، والأطفال دون الخامسة، والنساء الحوامل، والحجاج والمعتمرون، والمدخنون، والأشخاص من عمر 65 عاماً فما فوق، والأشخاص الذين يتلقون علاجات قد تضعف من قدرة جهاز المناعة، مثل العلاج الإشعاعي أو علاجات أخرى تُعطى لمرضى السرطان، ومرضى تلف الطحال أو استئصاله، ومرضى نقص المناعة المكتسبة ومرض الإيدز، ومن يتلقون علاج إدمان الكحول، والأمراض المزمنة، مثل السكري، وأمراض القلب، وأمراض الرئتين المزمنة (بما في ذلك الربو)، ومرضى الكبد المزمن، إضافة إلى مرضى أمراض الكلى.

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