«صحة» تؤكد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مجدداً أهمية الفحص الدوري للثدي عند النساء والاكتشاف المبكر للسرطان لأنه يحدث فرقاً كبيراً في علاج المصابات وتكون نسبة الشفاء عالية جداً.

وحثت الدكتورة عايدة صالح العوضي استشارية طب الأورام في مركز العناية بالثدي في مستشفى توام إحدى منشآت شركة «صحة» جميع النساء وخاصة اللواتي تزيد أعمارهن عن 40 عاماً على زيارة الطبيب مرة واحدة على الأقل كل عام وإجراء الفحص الخاص بالثدي.

ودللت على أهمية الإجراء الدوري لفحص الثدي والاكتشاف المبكر للمرض بحالة المريضة باتريشيا التي شفيت من سرطان الثدي بعد تلقيها العلاج في مستشفى توام حيث خضعت للفحص في مرحلة مبكرة وبفضل التشخيص المبكر تمكن الفريق الطبي في مستشفى توام من وضع خطة علاج فعالة لمساعدة باتريشيا على التخلص من السرطان واستئناف حياتها الطبيعية مع أسرتها.

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