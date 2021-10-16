104 إصابات جديدة بـ «كورونا» وشفاء 179 حالة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 334 ألفاً و150 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على فئات مختلفة في المجتمع، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738 ألفاً و372 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2118 حالة. وكشفت عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731 ألفاً و984 حالة.

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