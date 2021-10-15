«الصحة» تكشف عن 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و179 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي -وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 334,150 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,372 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,118 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731,984 حالة.

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