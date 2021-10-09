الشارقة تدشن مختبراً مركزياً لتحليل عينات «كورونا»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أول من أمس، مختبر الشارقة المركزي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي الميداني بمنطقة الزاهية، الذي يُعد واحداً من أحدث المختبرات لتحليل عينات (ـPCR) والدم.

ويشكل المختبر المتخصص في تحليل عينات (ـPCR) الذي يعمل على مدار الساعة رافداً مهماً للقطاع الصحي في الشارقة والإمارات الشمالية، وفي عمليات الرصد والتقصي لفيروس كورونا، وما يشملها من خطوات استباقية ووقائية، وتتضمن خدماته كل أنواع التحاليل الإكلينيكية والجرثومية والبيولوجية.

وأكد الشامسي أن المختبر يشكل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية ويدعم المستشفيات التخصصية في الشارقة، والإمارات الشمالية بشكل عام، لمزاياه المتطورة وفق أعلى معايير الجودة، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين التي تشكل أولوية قصوى وفق خطى وتوجيهات القيادة.

وأشاد رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة بالشراكة مع شركة «طموح للرعاية الصحية»، وجهود فريق العمل الذي عمل على إنجاز هذا المختبر المهم الذي يساعد الأطقم الطبية كافة على أداء أعمالهم على الوجه الأمثل، وتسريع عمليات التحليل، وهو الإجراء الذي يعد جزءاً أساسياً من نظام الوقاية والحماية للمجتمع.

من جانبه، أفاد مدير العلاقات الحكومية في شركة طموح للرعاية الصحية، الدكتور علاء أخرس، بأن القدرة الاستيعابية للمختبر تصل إلى 25 ألف عينة يومياً، ويمكن مضاعفة الرقم حسب الحاجة، ويتم العمل في هذا المختبر من خلال نخبة من أطباء التحليل وفنيين يبلغ عددهم 71 طبيباً وفنياً، إلى جانب طاقم إداري وتشغيلي مدرب ومؤهل لهذا النوع من المختبرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news