303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 295 ألفاً و983 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 303 إصابات جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 734 ألفاً و275 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2086 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة شفاء 373 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 726 ألفاً و408 حالات.

مجموع حالات الشفاء بلغ 726 ألفاً و408 حالات.

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