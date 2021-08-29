الإمارات تتجاوز 18 مليون جرعة لقاح «كورونا»

المصدر: وام ■ أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 66 ألفاً و572 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 18 مليوناً و56 ألفاً و765 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 182.57 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت إجراء 309 آلاف و312 فحصاً جديداً، خلال الساعات الأخيرة، إذ أسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 998 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت الوزارة وفاة حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2036 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,559 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض.

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