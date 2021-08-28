"صحة" تفتتح مركز لخدمات "كوفيد-19" من المركبة في العامرة بالعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الصحية "صحة عن افتتاح مركز جديد لخدمات كوفيد-19 من المركبة في منطقة العامرة بالعين.

ويتكون المركز الجديد من 4 مسارات، مقسمة إلى مسار للتطعيم و3 مسارات لإجراء مسحة الأنف وفحص الليزر بطاقة استيعابية تصل إلى 100 تطعيم و800 مسحة أنف وفحص ليزر يومياً.

ويستقبل المركز المراجعين من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاُ حتى 8 مساءً.

وبذلك يصل عدد مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة التي تديرها صحة في مدينة العين إلى 4 مراكز تشمل الهيلي وعشارج والصاروج بالإضافة إلى المركز الجديد في العامرة ويصل إجمالي المراكز إلى 25 مركزاً في أنحاء دولة الإمارات.

ويمكن للراغبين في إجراء الفحص أو أخذ التطعيم حجز موعد عن طريق التطبيق الذكي لشركة «صحة».

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