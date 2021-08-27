991 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1576 حالة و3 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 991 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1576 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، تم إجراء 306 آلاف و873 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 991 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 713 ألفاً و402 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2031 حالة. وكشفت الوزارة عن شفاء 1576 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 697 ألفاً و419 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 65 ألفاً و999 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 17 مليوناً و925 ألفاً و65 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 181.24 جرعة لكل 100 شخص.

وأوضحت أن ذلك يأتي تماشياً مع خطتها لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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